Магазинный майонез больше не покупаю. Делаю сама без яиц: густой, кремовый, без химии — идеально для поста и ПП

Беру муку, масло и горчицу — и готовлю постный майонез за несколько минут прямо на плите. Это гениально простое и невероятно вкусное решение для тех, кто держит пост или просто хочет облегчить рацион. Его необычность в том, что без яиц соус получается густым, кремовым и по вкусу ничуть не уступает классическому магазинному майонезу. Получается обалденная вкуснятина: однородная, гладкая эмульсия с пикантной горчичной ноткой, лёгкой кислинкой лимона и приятной маслянистостью. Такой майонез идеально подходит для заправки салатов, добавления в постные супы или просто как соус к овощам и картофелю. В его составе нет ни грамма искусственных добавок — только натуральные продукты, а готовится он быстрее, чем вы сходите в магазин.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан муки, 3 стакана воды, 8 ст. ложек оливкового масла, 3 ч. ложки лимонного сока, 5 ст. ложек горчицы, 3 г соли, 2 г сахара. В муку добавьте несколько ложек воды и тщательно разотрите до однородности. Влейте оставшуюся воду, поставьте смесь на огонь и постоянно помешивайте, пока не закипит и не загустеет. Снимите с огня и полностью остудите. Отдельно смешайте масло, горчицу, сахар, соль и лимонный сок, взбейте блендером. Затем частями добавляйте мучную основу и продолжайте взбивать до получения гладкой эмульсии. Храните в холодильнике.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.