06 февраля 2026 в 13:35

Мешаю майонез и 2 яйца — простая пицца «Минутка»: семья просит ее каждые выходные

Фото: D-NEWS.ru
Эта пицца — идеальный вариант, когда хочется быстро приготовить что-то вкусное и сытное. Без духовки, без дрожжей и долгого замеса. Основа получается мягкой внутри и румяной снаружи, а начинку можно менять по настроению. Подходит для завтрака, ужина и неожиданных гостей.

Ингредиенты: яйца — 2 шт., майонез — 4 ст. л., сметана — 4 ст. л., мука — 9 ст. л. без горки, сыр — по вкусу, колбаса — по вкусу, грибы — по желанию, помидор — 1 шт., растительное масло — для сковороды.

Приготовление: в миске соединяют яйца, майонез, сметану и муку. Хорошо перемешивают до однородности. Тесто должно получиться жидким, как густая сметана. Сковороду слегка смазывают маслом и хорошо разогревают. Выливают тесто и распределяют по дну ровным слоем. Готовят на среднем огне 3–4 минуты, пока нижняя сторона не подрумянится и не схватится. Затем аккуратно переворачивают основу с помощью лопатки или крышки, как блин. На поджаренную сторону выкладывают начинку: колбасу, грибы, помидоры, любые добавки по вкусу. Сверху при желании делают тонкую сеточку из майонеза и обильно посыпают тёртым сыром. Накрывают сковороду крышкой и готовят на слабом огне ещё 6–8 минут, пока сыр полностью не расплавится, а основа не пропечётся.

Ранее мы делились рецептом быстрого рулета к чаю. Самый простой и вкусный десерт из одного коржа.

Проверено редакцией
пицца
простой рецепт
майонезы
тесто
Ольга Шмырева
О. Шмырева
