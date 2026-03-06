Зимняя Олимпиада — 2026
Всего 10 минут — и готов сырный соус, который делает любое блюдо идеальным— заходит даже с простым хлебом

Беру плавленый сыр, сливки и чеснок — и готовлю нежнейший сырный соус за 10 минут, который раз и навсегда заменил мне и майонез, и кетчуп. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для мяса, пасты, овощей или просто свежего хлеба. Его необычность в том, что из минимального набора продуктов получается яркий, ароматный соус с насыщенным сливочным вкусом и пряными нотками чеснока, базилика и имбиря. Получается обалденная вкуснятина: густой, бархатистый соус, который делает любое блюдо особенным. Никаких искусственных добавок, только натуральные ингредиенты и чистый вкус. Готовлю его снова и снова, и каждый раз он заходит на ура.

Для приготовления вам понадобится: 200 г плавленого сыра (классического, сливочного, без добавок), 50 мл сливок, 2–3 зубчика чеснока, 1 ч. ложка сушеного базилика, ½ ч. ложки смеси перцев горошком, щепотка молотого имбиря, соль по вкусу. Если планируете подавать соус к пасте, держите под рукой ещё сливки для регулировки консистенции. Плавленый сыр нарежьте мелкими кубиками, смешайте со сливками и нагревайте на водяной бане 8–10 минут до полного расплавления, постоянно помешивая. Когда масса станет однородной, добавьте измельчённый чеснок, соль и все специи. Тщательно перемешайте. Подавайте тёплым.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

