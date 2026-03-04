Эта подлива спасает ужин — копеечный рецепт родом из СССР: готовлю так и получаю вкус из детства к макаронам и пюрешке за 10 минут

Эта подлива невероятно универсальна. Она одинаково хороша с котлетами, макаронами, рисом и пюре. А еще ее можно использовать как основу для тушения мяса или овощей.

В сковороде или сотейнике растапливаю 1 ст. л. сливочного масла с 1 ст. л. растительного. Всыпаю 1 ст. л. муки и обжариваю на среднем огне 1-2 минуты до легкого кремового оттенка и орехового аромата, постоянно помешивая венчиком.

Добавляю 1 ст. л. томатной пасты и прогреваю вместе с мучной заправкой еще минуту. Затем тонкой струйкой, активно помешивая, вливаю 500 мл воды. Добавляю 1 ст. л. сахара, соль и перец по вкусу. Довожу до кипения и томлю на медленном огне 5-7 минут до загустения, не переставая помешивать. Готовая подлива должна иметь консистенцию нежирных сливок.

