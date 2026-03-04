Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 15:50

Эта подлива спасает ужин — копеечный рецепт родом из СССР: готовлю так и получаю вкус из детства к макаронам и пюрешке за 10 минут

Фото: D-NEWS.ru
Эта подлива невероятно универсальна. Она одинаково хороша с котлетами, макаронами, рисом и пюре. А еще ее можно использовать как основу для тушения мяса или овощей.

В сковороде или сотейнике растапливаю 1 ст. л. сливочного масла с 1 ст. л. растительного. Всыпаю 1 ст. л. муки и обжариваю на среднем огне 1-2 минуты до легкого кремового оттенка и орехового аромата, постоянно помешивая венчиком.

Добавляю 1 ст. л. томатной пасты и прогреваю вместе с мучной заправкой еще минуту. Затем тонкой струйкой, активно помешивая, вливаю 500 мл воды. Добавляю 1 ст. л. сахара, соль и перец по вкусу. Довожу до кипения и томлю на медленном огне 5-7 минут до загустения, не переставая помешивать. Готовая подлива должна иметь консистенцию нежирных сливок.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

