04 марта 2026 в 06:29

Долго искал идеальный соус к холодцу и заливной рыбе. Нашел: сметана, сливки, хрен и дижонская горчица. Ядреный, нежный, бесподобный

Фото: D-NEWS.ru
Самое долгое в этом рецепте — дождаться 12 часов. Но это обязательно. За ночь в холодильнике хрен перестает быть агрессивным, острота распределяется равномерно, а сливки и сметана окончательно проникают в каждую частичку. Соус становится единым целым, зрелым и гармоничным.

Что понадобится для соуса

Беру небольшой кусочек свежего корня хрена, 75 г густой сметаны, 75 мл жирных сливок (33%), половину столовой ложки дижонской горчицы и 1-2 чайные ложки белого винного уксуса.

Как я его готовлю

Корень хрена очищаю и натираю на самой мелкой терке — мне нужно примерно 2-3 столовые ложки тертой массы (осторожно, пары жгучие!). В миске смешиваю свеженатертый хрен со сметаной, сливками, горчицей и уксусом. Тщательно вымешиваю до однородности. Перекладываю соус в чистую стеклянную банку, закрываю крышкой и убираю в холодильник минимум на 10–12 часов, а лучше на сутки. За это время вкусы соединятся, острота станет благородной, а текстура — идеальной. Подаю охлажденным к мясу, рыбе, холодцу или пельменям.

