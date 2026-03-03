Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 14:26

Комик Стогниенко рассказал, почему стал ведущим гастрошоу

Комик Стогниенко заявил, что хочет повысить популярность Сибири с помощью шоу

Комик Михаил Стогниенко рассказал, что хочет повысить популярность Сибири с помощью гастрошоу, сообщает «МК в Красноярске». Он совместно с шеф-поваром итальянского происхождения Пьером Карбонара является ведущим шоу «Особенности национальной кухни».

Если честно, я никогда не думал, что буду вести шоу про еду. Но когда тебе предлагают такой проект, да еще и в Сибири, то тут, конечно, сложно сказать «нет». А когда я узнал, что в маршруте есть лучший город на земле (Красноярск, конечно же), то согласился вообще без раздумий, — рассказал Стогниенко.

Комик отметил, что его также заинтересовала возможность еще глубже погрузиться в одну из культурных составляющих Сибири. По его словам, он надеется, что регион станет одним из популярных туристических направлений.

Ранее эксперт в сфере гастрономического туризма Амалия Акопова рассказала, что в Подмосковье много интересных гастрономических объектов, например Коломна, Сергиев Посад, Истра. В этих городах можно не только попробовать оригинальные блюда, но также понаблюдать за их производством и даже поучаствовать в мастер-классах.

