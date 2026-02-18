Путешественник из Австрии назвал главную особенность Сибири

Австриец Герфрид Свобода, объездивший весь мир на переоборудованном армейском вездеходе, назвал Сибирь самым холодным местом из всех, где он когда-либо был. По словам иностранца, которые приводит РИА Новости, там он столкнулся с температурой до минус 42 градусов.

Температура была до минус 42 градусов. Это максимально низкая температура, которую мне доводилось ощутить. Такой холод я больше нигде не испытывал, — признался Свобода.

В общей сложности австриец был в России уже четыре раза. Он отметил, что не смотря на морозы, погода в Сибири зимой «удивительно хороша». Это обусловлено низкой влажностью, солнцем и малым количеством облаков.

В 2018 году Свобода оставил работу и отправился в кругосветное путешествие на переоборудованном армейском Pinzgauer 6×6. За это время он проехал Европу, Центральную Азию и Южную Америку.

Австриец также включил Россию в пятерку самых интересных стран мира. Он рассказал, что в Магадане сотрудники полиции оказали ему помощь. Машину иностранца ограбили, но полицейские нашли вора буквально за пять дней.