Исколесивший мир путешественник включил Россию в свой особый список

Путешественник из Австрии Герфрид Свобода, объехавший на военном вездеходе около 100 тыс. километров, включил Россию в пятерку самых интересных стран мира. За восемь лет он четырежды пересек территорию РФ, побывав в ее самых отдаленных уголках, пишет РИА Новости.

Россия — особенная страна. Если я называю пять самых интересных стран — Россия точно в списке. Иногда пейзаж немного скучный — тысячу километров все одинаково. В Южной Америке разнообразнее. Но зато внутри России — очень много языков, очень много народов, — отметил Свобода.

Австриец живет в Зальцбурге, в 2018 году оставил работу и отправился в кругосветное путешествие на переоборудованном армейском Pinzgauer 6×6. За это время он проехал Европу, Центральную Азию и Южную Америку.

До этого исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе проинформировала, что наиболее лояльными к российским туристам странами Европы остаются Франция, Италия, Испания, Греция. Они выдают визы спокойно, без ужесточения требований.

Ранее американский блогер-путешественник Дрю Бински заявил, что Танзания, Эфиопия и Намибия оказались самыми желанными для посещения странами Африки. По его словам, это три его абсолютных фаворита на Черном континенте, которые могут послужить отправной точкой для незабываемого африканского приключения.