Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 09:02

Исколесивший всю Африку турист назвал три лучших страны континента

Путешественник Бински назвал Танзанию, Эфиопию и Намибию лучшими странами Африки

Танзания Танзания Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Танзания, Эфиопия и Намибия оказались самыми желанными для посещения странами Африки, заявил на своем YouTube-канале американский блогер-путешественник Дрю Бински. По его словам, это три его абсолютных фаворита на Черном континенте, которые могут послужить отправной точкой для незабываемого африканского приключения.

Если вы можете посетить только одну страну в Африке, пусть это будет Танзания. Там безопасно, на улицах чисто, никто не обманывает, все очень милые, говорят по-английски, — отметил блогер.

Он посоветовал съездить в национальный парк Серенгети, посетить уникальный кратер Нгоронгоро и остров Занзибар. Что касается Эфиопии, то она заняла второе место в личном рейтинге Бински. Особого внимания заслуживает исторический город Харар, уточнил он.

В Эфиопии лучшая еда в Африке. Там лучший кофе в мире, — добавил американец.

Замкнула тройку лидеров Намибия. Бински описал ее как место, где «прекрасные песчаные дюны пересекаются с океаном». Турист порекомендовал посетить нацпарк Этоша, столицу Виндхук и регион Соссусвлей, который «пробивается сквозь красные пески».

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала, что наиболее лояльными к российским туристам странами Европы остаются Франция, Италия, Испания, Греция и присоединившаяся к Шенгену Хорватия. По ее словам, эти страны выдают визы относительно спокойно, без ужесточения специальных требований.

Африка
страны
путешествия
туризм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Белоруссии провели срочную операцию российскому военному
Дмитриев иллюстрировал судьбу Ротшильдов кадром из известного телесериала
Полиция взялась за дело о странной смерти экс-гитариста The Cure
Сухогруз с 22 людьми на борту сель на мель в Финском заливе
Звезда «Ворониных» попала в больницу из-за сильных болей в груди
Названа причина смерти экс-заместителя министра юстиции России Тропина
«Вашингтон» одел Овечкина в особом стиле для «Месяца черной истории»
Бочелли пел, русских не было: Как прошла церемония открытия Олимпиады-2026
В ЕС забили тревогу из-за потери российских туристов
Марина Федункив описала страшные последствия беременности в 53 года
На приговор по делу о квартире Долиной подали апелляцию
«Зона смерти»: Сырский испугался новой угрозы для ВСУ на фронте
Стало известно, какие у Сабурова шансы отменить запрет на въезд в РФ
«Правильно»: Сабуров еще в 2025 году предсказал свою депортацию из России
Почти 20 российских туристов попали в больницу с отравлением на Пхукете
СКР возбудил дело после страшного пожара, в котором погиб ребенок
Исколесивший всю Африку турист назвал три лучших страны континента
Львовская область на Украине содрогнулась от взрывов
Диетолог ответила, когда правило «не есть после 18:00» может навредить
Дмитриев заметил разворот европейских СМИ против США
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.