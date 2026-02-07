Исколесивший всю Африку турист назвал три лучших страны континента Путешественник Бински назвал Танзанию, Эфиопию и Намибию лучшими странами Африки

Танзания, Эфиопия и Намибия оказались самыми желанными для посещения странами Африки, заявил на своем YouTube-канале американский блогер-путешественник Дрю Бински. По его словам, это три его абсолютных фаворита на Черном континенте, которые могут послужить отправной точкой для незабываемого африканского приключения.

Если вы можете посетить только одну страну в Африке, пусть это будет Танзания. Там безопасно, на улицах чисто, никто не обманывает, все очень милые, говорят по-английски, — отметил блогер.

Он посоветовал съездить в национальный парк Серенгети, посетить уникальный кратер Нгоронгоро и остров Занзибар. Что касается Эфиопии, то она заняла второе место в личном рейтинге Бински. Особого внимания заслуживает исторический город Харар, уточнил он.

В Эфиопии лучшая еда в Африке. Там лучший кофе в мире, — добавил американец.

Замкнула тройку лидеров Намибия. Бински описал ее как место, где «прекрасные песчаные дюны пересекаются с океаном». Турист порекомендовал посетить нацпарк Этоша, столицу Виндхук и регион Соссусвлей, который «пробивается сквозь красные пески».

