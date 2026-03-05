Более 250 россиян покинули Иран через границу с Азербайджаном 259 граждан России покинули Иран через границу с Азербайджаном с 28 февраля

259 россиян покинули Иран через границу с Азербайджаном с 28 февраля по 5 марта, передает ТАСС. Всего границу перешли 1 317 человек, из них 259 — азербайджанцы, остальные — иностранцы.

Ранее сообщалось, что Азербайджан оказывает максимальную поддержку РФ в вопросе эвакуации россиян из Ирана на фоне ударов со стороны США и Израиля. До этого посольство РФ в Тегеране сообщило, что государство можно покинуть через два пункта — один в Азербайджан, другой в Армению.

Российский премьер Михаил Мишустин во время телефонного разговора с коллегой из Азербайджана Али Асадовым выразил благодарность Баку за помощь в выезде граждан РФ из Ирана. Обсуждались перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества и текущее ухудшение ситуации в Ближневосточном регионе. В частности, Москва высоко оценила оперативность Азербайджана в участии в эвакуации россиян в сложной региональной обстановке.

Вашингтон планирует проводить военную операцию против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней. Представители Центрального командования ВС США обратились к руководству Министерства войны с просьбой направить в штаб-квартиру командования в Тампе (штат Флорида) больше разведчиков для поддержки противостояния до сентября включительно.