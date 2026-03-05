Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 11:29

Названы страны — члены НАТО, которые могут вступить в конфликт с Ираном

Политолог Перенджиев: Польша и Германия могут вступить в конфликт с Ираном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Такие страны НАТО, как Польша, Германия, Дания и Нидерланды, могут вступить в конфликт с Ираном, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, далеко не все члены Альянса готовы воевать на Ближнем Востоке из-за внутренних политических и социальных причин.

Далеко не все члены НАТО хотят участвовать в конфликте против Ирана. Например, возьмем Британию, которая серьезным образом опасается этого. Почему? Мэр Лондона [Садик Хан] — этнический мусульманин. Эта религиозная община сильна и во Франции, и в Германии. В этих европейских странах уже есть не только беженцы, а те, кто приобрел гражданство. Многие даже находятся в органах госвласти. Могут согласиться на участие в войне бесшабашные страны Восточной Европы, например Польша. Сложно сказать, кто еще мог бы. У меня есть большие сомнения даже насчет Румынии. Чехия, Венгрия и Словакия тоже вряд ли согласятся. Наверное, Германия могла бы принять участие, или Дания и Нидерланды таким образом себя проявили бы. Но вряд ли они будут оказывать какую-то масштабную помощь, — высказался Перенджиев.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности Альянса задействовать пятую статью о коллективной обороне против Ирана. По его словам, объединение намерено обеспечивать защиту каждого дюйма своей территории. В НАТО подтвердили готовность к коллективным действиям.

