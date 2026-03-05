Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 10:35

В США назвали большую ошибку Белого дома в подготовке операции против Ирана

Politico: США поздно начали эвакуацию дипломатов на фоне конфликта с Ираном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
США поздно начали эвакуацию своих дипломатов и обычных граждан с Ближнего Востока на фоне конфликта с Ираном, сообщило издание Politico со ссылкой на источники. При этом демократы в сенате призвали госсекретаря Марко Рубио принять более четкие меры для помощи соотечественникам в зоне эскалации.

Кроме того, законодатели попросили разъяснить критерии сокращения персонала дипмиссий и варианты их эвакуации. Свои вопросы о судьбе американских граждан на Ближнем Востоке направили и губернаторы ряда штатов, в том числе Калифорнии и Иллинойса.

Ранее посольство США в ОАЭ порекомендовало американцам не выходить из домов и подготовить запасы еды, воды и лекарств. Там выразили готовность помочь гражданам США покинуть арабскую страну наземным или воздушным путем.

До этого пожар вспыхнул рядом с консульством США в Дубае. Израильский портал Ynet уточнил, что, предположительно, возгорание началось в результате удара иранского беспилотного летательного аппарата. Кроме того, сообщалось, что США временно закроют посольство в Кувейте до дальнейшего уведомления.

