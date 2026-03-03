США закроют одно из своих посольств из-за эскалации на Ближнем Востоке

США временно закроют посольство в Кувейте до дальнейшего уведомления из-за атак Ирана на страны Персидского залива, сообщила в соцсети X пресс-служба дипмиссии. Там рассказали, что все плановые и экстренные консульские встречи отменены.

В связи с сохраняющейся напряженностью в регионе посольство США в Кувейте будет закрыто до дальнейших уведомлений, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что над зданием посольства США в Кувейте заметили дым. По предварительным данным, источник задымления находился внутри здания дипломатической миссии.

До этого сообщалось, что Иран нейтрализовал военную базу США Али аль-Салем в Кувейте. Также военные силы поразили еще три инфраструктурных объекта.

Кроме того, силовики задержали в Кувейте пилота истребителя ВВС США, который сбили Вооруженные силы Ирана. По информации СМИ, это произошло сразу после катапультирования. На опубликованных кадрах видно, как полицейские общаются на английском языке с мужчиной, который приземлился после попадания ракеты в воздушное судно.