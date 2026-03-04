Посольство США в ОАЭ экстренно обратилось к американцам Посольство США в ОАЭ посоветовало американцам не выходить из домов

Посольство США в ОАЭ порекомендовало американцам не выходить из домов и подготовить запасы еды, воды и лекарств, сообщила пресс-служба дипмиссии. Там выразили готовность помочь гражданам США покинуть арабскую страну наземным или воздушным путем.

Мы рекомендуем укрыться в месте вашего проживания, будь то отель или другое место, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что атака иранских сил на американское посольство в Саудовской Аравии нанесла серьезный ущерб объекту, связанному с разведкой. Внутренний документ подтверждает, что два беспилотника поразили станцию ЦРУ в дипмиссии в Эр-Рияде. В результате нападения обрушилась часть крыши здания.

До этого пожар вспыхнул рядом с консульством США в Дубае. Израильский портал Ynet уточнил, что, предположительно, возгорание началось в результате удара иранского беспилотного летательного аппарата.

Кроме того, сообщалось, что США временно закроют посольство в Кувейте до дальнейшего уведомления из-за атак Ирана на страны Персидского залива. Там рассказали, что все плановые и экстренные консульские встречи отменены.