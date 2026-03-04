Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 09:08

Посольство США в ОАЭ экстренно обратилось к американцам

Посольство США в ОАЭ посоветовало американцам не выходить из домов

Фото: Sui Xiankai/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Посольство США в ОАЭ порекомендовало американцам не выходить из домов и подготовить запасы еды, воды и лекарств, сообщила пресс-служба дипмиссии. Там выразили готовность помочь гражданам США покинуть арабскую страну наземным или воздушным путем.

Мы рекомендуем укрыться в месте вашего проживания, будь то отель или другое место, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что атака иранских сил на американское посольство в Саудовской Аравии нанесла серьезный ущерб объекту, связанному с разведкой. Внутренний документ подтверждает, что два беспилотника поразили станцию ЦРУ в дипмиссии в Эр-Рияде. В результате нападения обрушилась часть крыши здания.

До этого пожар вспыхнул рядом с консульством США в Дубае. Израильский портал Ynet уточнил, что, предположительно, возгорание началось в результате удара иранского беспилотного летательного аппарата.

Кроме того, сообщалось, что США временно закроют посольство в Кувейте до дальнейшего уведомления из-за атак Ирана на страны Персидского залива. Там рассказали, что все плановые и экстренные консульские встречи отменены.

США
ОАЭ
посольства
предупреждения
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посольство РФ: 130 россиян эвакуировали из Ирана через границу Азербайджана
Суд назначил многомиллионный штраф разработчику Escape from Tarkov
Овчинский: в Капотне завершили строительство дома по программе реновации
Бдительные молодые люди помогли предотвратить теракты в российском регионе
Власти России утвердили ГОСТ на маникюр и педикюр
В России высказались о новом экзамене для допуска к ОГЭ
В Минобороны Израиля назвали безоговорочную цель для ликвидации
В США подсчитали, на сколько хватит ракет к Patriot в войне с Ираном
Украинские БПЛА «перевели» школьников в Чувашии на дистант
Театр Маяковского отменил спектакль из-за звезды «Обыкновенного чуда»
Участницу польского террористического движения задержали в Москве
Россиянам пообещали полный возврат средств за туры в ОАЭ
Иркутская людоедка взялась за ногти
УВКБ ООН переводит сотрудников из Ирана и Афганистана в Ливан и Сирию
«Волнение видно»: Бурляев оценил работу Ефремова в спектакле Михалкова
Бурляев назвал основную причину, по которой Михалков дал работу Ефремову
Названы дата и время церемонии прощания с верховным лидером Ирана
Иранские военные обрушили более 40 ракет на объекты США и Израиля
Озвучены последствия атаки украинской «Бабы-яги» в Брянской области
Пропавшего на неделю российского подростка нашли
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.