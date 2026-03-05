В Азербайджане назвали число пострадавших при падении дронов в Нахичевани МИД Азербайджана: два человека пострадали при падении дронов в Нахичевани

Два человека пострадали при падении иранских дронов в Нахичевани, сообщил МИД республики. В ведомстве отметили, что Баку сохраняет за собой право принять ответные меры.

МИД республики подчеркнул, что Азербайджан с самого начала конфликта на Ближнем Востоке оставался верен политике добрососедства с Ираном. Там напомнили, что президент страны Ильхам Алиев стал одним из немногих лидеров, кто выразил соболезнования Тегерану в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи. Ведомство осудило действия Ирана и добавило, что Исламская Республика не понимает политику добрососедства и дружбы.

Ранее стало известно, что иранский дрон взорвался на территории аэропорта Нахичевани. У здания воздушной гавани была повреждена крыша, там начался пожар. Помимо этого, еще один дрон упал во дворе школы в том же населенном пункте.

До этого Минобороны Турции сообщило, что в воздушном пространстве страны была уничтожена баллистическая ракета. По информации ведомства, она была выпущена, предположительно, из Ирана. Тегеран официально опроверг причастность к инциденту.