Россиянину вернули 57 млн рублей после ошибки на таможне

Нижегородский импортер пищевых добавок вернул более 57 млн рублей, которые переплатил таможне, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Конфликт возник после того, как инспекторы Сахалинской таможни, а затем и регионального таможенного управления отказались применять заявленную декларантом льготную ставку НДС в 10%, увеличив ее до 20%.
Прокуроры проверили дело и выяснили: таможенники не учли свойства и назначение товара. В партии были сахарозаменители, которые подпадают под льготное налогообложение. Прокуратура внесла представления, а бизнесмен пожаловался в Федеральную таможенную службу.
С учетом позиции транспортного прокурора решения нижестоящих таможенных органов отменены, декларанту возвращено свыше 57 млн рублей, — говорится в сообщении.
Ранее ФТС России раскрыла схему незаконного распространения сведений из ресурсов таможенных органов. В ведомстве сообщили о задержании двух сотрудников, которые принимали участие в передаче данных. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.