Россиянину вернули 57 млн рублей после ошибки на таможне Бизнесмену из Нижегородской области вернули 57 млн рублей после ошибки таможни

Нижегородский импортер пищевых добавок вернул более 57 млн рублей, которые переплатил таможне, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Конфликт возник после того, как инспекторы Сахалинской таможни, а затем и регионального таможенного управления отказались применять заявленную декларантом льготную ставку НДС в 10%, увеличив ее до 20%.

Прокуроры проверили дело и выяснили: таможенники не учли свойства и назначение товара. В партии были сахарозаменители, которые подпадают под льготное налогообложение. Прокуратура внесла представления, а бизнесмен пожаловался в Федеральную таможенную службу.

С учетом позиции транспортного прокурора решения нижестоящих таможенных органов отменены, декларанту возвращено свыше 57 млн рублей, — говорится в сообщении.

Ранее ФТС России раскрыла схему незаконного распространения сведений из ресурсов таможенных органов. В ведомстве сообщили о задержании двух сотрудников, которые принимали участие в передаче данных. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.