Таможенники изъяли более 120 кг марихуаны на 200 млн рублей

Дагестанские таможенники обнаружили более 122 кг марихуаны в грузовике, следовавшем в Россию из страны Ближнего Востока, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления. Ориентировочная стоимость изъятой партии превышает 200 млн рублей.

Наркотики были спрятаны в 122 прозрачных полиэтиленовых пакетах и обнаружены в ходе досмотра. За рулем автомобиля находился гражданин России. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сотрудники спецназа Росгвардии «Пересвет» помогли полиции задержать двоих подозреваемых в создании нарколаборатории в Подмосковье. В арендованном доме в садовом товариществе нашли наркотики и оборудование для их изготовления. Злоумышленниками оказались ранее судимые 41-летний уроженец Архангельской области и 45-летний житель Саратовской области.

До этого в Москве полиция обнаружила около килограмма кокаина в гостиничном номере, где отдыхал 43-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали после того, как сотрудник службы безопасности отеля обратил внимание на его подозрительное поведение.

