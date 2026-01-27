Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 11:46

Профессора ДВФУ обвинили в попытке сбыта наркотиков и арестовали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Профессора Дальневосточного федерального университета обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщили в объединенной пресс-службе судов Приморского края. Решением Советского районного суда Владивостока она заключена под стражу на два месяца, передает ТАСС.

Советским районным судом г. Владивостока рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении профессора ДВФУ, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, — говорится в сообщении.

Установлено, что 22 января профессор пыталась сбыть во Владивостоке марихуану массой 7,76 грамма. Она была задержана сотрудниками полиции. Правоохранители изъяли найденные наркотики.

Ранее полиция вьетнамского курорта Нячанг задержала нескольких граждан России за торговлю наркотиками. У одного из задержанных изъято более 150 готовых доз различных запрещенных веществ, включая ЛСД, марихуану, метамфетамин и кетамин.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Владивосток
Приморский край
Приморье
аресты
наркотики
марихуана
