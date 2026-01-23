Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 21:23

Россиян поймали на продаже наркотиков во Вьетнаме

Генконсул РФ Садыков: в Нячанге задержали россиян за торговлю наркотиками

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Полиция вьетнамского курорта Нячанг задержала нескольких граждан России за торговлю наркотиками, в том числе с использованием мессенджера Telegram, сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков. По информации дипломата, у одного из задержанных изъято более 150 готовых доз различных запрещенных веществ, включая ЛСД, марихуану, метамфетамин и кетамин.

Ситуация с задержанными в Нячанге соотечественниками находится на контроле консульства, — сказал он.

Садыков отметил, что власти Вьетнама ужесточают борьбу с наркотиками: за потребление грозит до пяти лет тюрьмы, за транспортировку — пожизненное заключение, а за распространение — смертная казнь.

Ранее сотрудники полиции задержали на курортном острове Пхукет в Таиланде трех граждан России. Предполагается, что они незаконно продавали галлюциногенные грибы. В общей сложности у них изъяли около 10 кг наркотических средств. Всем подозреваемым уже предъявлены обвинения.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

наркотики
Вьетнам
россияне
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились первые кадры переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
Обезьяна похитила младенца и бросила его в колодец
Песков рассказал о продвижении работы по урегулированию на Украине
Пробка в Подмосковье вынудила людей выйти из автобусов и идти пешком
«Очень искренне»: Решетова рассказала о своей помолвке
Зачем Богомолов стал ректором? Что говорят Любимова, Шпагин о назначении
Мерц заявил о неготовности Германии к структуре управления Совета мира
Раненый боец ВСУ случайно выдал позицию сослуживцев
ВСУ нанесли удар по автобусу с мирными жителями под Белгородом
В России указали на трещины в отношениях Великобритании и США
Французы приняли решение по задержанному танкеру
Логины и пароли почти 150 млн человек утекли в Сеть
В Петербурге могут пересмотреть использование реагентов против гололеда
Россиян поймали на продаже наркотиков во Вьетнаме
Отъезд из РФ, «родство» с Долиной, ЦСКА: как живет больной раком Алдонин
Врачи вытащили с того света молодую россиянку после недельной температуры
Первое свидание с тираном: 7 признаков, которые выдают опасного мужчину
В России раскрыли темы трехсторонних переговоров в Абу-Даби
Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом в отрасли
Умер легенда спецназа «Альфа»
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.