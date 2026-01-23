Россиян поймали на продаже наркотиков во Вьетнаме Генконсул РФ Садыков: в Нячанге задержали россиян за торговлю наркотиками

Полиция вьетнамского курорта Нячанг задержала нескольких граждан России за торговлю наркотиками, в том числе с использованием мессенджера Telegram, сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков. По информации дипломата, у одного из задержанных изъято более 150 готовых доз различных запрещенных веществ, включая ЛСД, марихуану, метамфетамин и кетамин.

Ситуация с задержанными в Нячанге соотечественниками находится на контроле консульства, — сказал он.

Садыков отметил, что власти Вьетнама ужесточают борьбу с наркотиками: за потребление грозит до пяти лет тюрьмы, за транспортировку — пожизненное заключение, а за распространение — смертная казнь.

Ранее сотрудники полиции задержали на курортном острове Пхукет в Таиланде трех граждан России. Предполагается, что они незаконно продавали галлюциногенные грибы. В общей сложности у них изъяли около 10 кг наркотических средств. Всем подозреваемым уже предъявлены обвинения.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.