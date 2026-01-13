Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 10:53

Россияне открыли в Таиланде незаконный бизнес с галлюциногенными грибами

Трех россиян задержали на Пхукете за продажу галлюциногенных грибов

Полиция Таиланда Полиция Таиланда Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сотрудники полиции задержали на курортном острове Пхукет в Таиланде трех граждан России, сообщает местная газета Matichon. Предполагается, что россияне незаконно продавали галлюциногенные грибы. В общей сложности у них изъяли около 10 килограммов наркотических средств.

Как уточнила газета, россияне открыли на Пхукете заведение под названием «Грибной храм». Они использовали галлюциногенные грибы в лечебных целях. Всем подозреваемым уже предъявлены обвинения. Полицейские готовят материалы для судебного преследования россиян.

Ранее полиция Электростали изъяла запасы каннабиса из подвала дома местного жителя. Правоохранители задержали 42-летнего подозреваемого в незаконном выращивании и хранении крупной партии растения. В ходе обыска в подвале дома сотрудники полиции изъяли 1027 свертков, 13 пакетов и два контейнера с измельченным и высушенным веществом.

До этого в Приморском крае задержали мужчину, который вырастил на своем участке более 160 килограммов марихуаны. В ходе обысков правоохранители изъяли у него свыше девяти килограммов гашишного масла.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Таиланд
Пхукет
россияне
полиция
задержания
грибы
наркотики
