12 января 2026 в 11:51

Россиянин устроил в подвале «огород» с каннабисом

В Электростали полиция изъяла запасы каннабиса из подвала дома местного жителя

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Полиция Электростали изъяла запасы каннабиса из подвала дома местного жителя, сообщили в пресс-службе МВД РФ. Правоохранители задержали 42-летнего подозреваемого в незаконном выращивании и хранении крупной партии растения.

В ходе обыска в подвале дома сотрудники полиции изъяли 1027 свертков, 13 пакетов и два контейнера с измельченным и высушенным каннабисом. По данным следствия, подозреваемый в 2023 году приобрел семена конопли в сети Интернет и организовал выращивание растений на лесных участках Подмосковья.

Собранный урожай он сушил, измельчал и фасовал для последующей реализации. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее в Кировском районе Приморского края задержали мужчину, который вырастил на своем участке более 160 килограммов марихуаны. В МВД России уточнили, что в ходе обысков правоохранители изъяли у него свыше девяти килограммов гашишного масла.

* Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Электросталь
каннабис
МВД
обыски
