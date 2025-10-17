Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 18:33

Студентку с двумя чемоданами марихуаны признали невиновной в суде

Суд Эдинбурга оправдал британскую студентку, перевозившую 20 кг каннабиса

Фото: kremlin.ru

Британская студентка Кертанья Одусуси, в багаже которой обнаружили почти 20 килограмм каннабиса стоимостью 200 тыс. фунтов стерлингов (около 21 млн рублей), была оправдана судом Эдинбурга, пишет газета Daily Mail. Девушка учится на криминалиста в лондонском университете и привезла запрещенный груз из Таиланда.

Я подумала, что моя жизнь кончена, когда увидела открытые чемоданы, — рассказала она.

По информации журналистов, 24-летняя наркокурьер была задержана в марте 2024 года. При досмотре багажа сотрудники пограничной службы обнаружили в двух чемоданах студентки 40 вакуумных упаковок с товаром.

Как пояснила Одусуси на суде, неизвестный через общего знакомого предложил ей бесплатную пятидневную поездку в Таиланд в обмен на доставку чемоданов с «табаком». Девушка рассказала, что чемоданы ей вручили двое неизвестных прямо перед вылетом, и что она не знала о настоящем содержимом.

Ранее сообщалось, что гражданин Украины был приговорен к пожизненному заключению за организацию подпольной нарколаборатории на Бали. Преступная группа выращивала марихуану и синтезировала экстази на одной из вилл острова.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

марихуана
каннабис
наркотики
студенты
Великобритания
происшествия
суды
пограничники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия потребовала от ООН осудить атаки на российских журналистов
Женщина изнасиловала и запытала школьницу до смерти после ссоры с ее мамой
Сотрудника администрации Калининграда обвинили в мошенничестве
Путин напомнил западным СМИ об их неудобном прошлом
Зеленский попытался выставить условия для встречи с Путиным
Драка за первое место в РПЛ: кто победит — «Локомотив» или ЦСКА?
На Урале арестовали иеромонаха Пинчука: что он сделал, связан ли с РДК
Пожилой мужчина заплатил несколько миллиардов за выкуп невесты
В деле арестованного в РФ французского велосипедиста появилась новая деталь
Российская фигуристка Трусова обвенчалась с мужем
Депутаты внесли в Госдуму важное предложение по наполняемости классов
Астролог дал два совета россиянам на 2026 год
Лебедев назвал статуи острова Пасхи переоцененной достопримечательностью
Появилась новая надежда на спасение девочки, которую выбросил из окна отец
Взрыв на заводе «Авангард» в Стерлитамаке 17 октября: подробности, жертвы
Укравший 100-летнюю икону цыган услышал приговор
Стало известно, где похоронят погибшего военкора Зуева
Бывший футболист «Локомотива» раскрыл перспективы команды в этом сезоне
Китай обвинили в затруднении передачи ракет Tomahawk Украине
Глава Башкирии раскрыл подробности взрыва на заводе «Авангард»
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.