Студентку с двумя чемоданами марихуаны признали невиновной в суде

Британская студентка Кертанья Одусуси, в багаже которой обнаружили почти 20 килограмм каннабиса стоимостью 200 тыс. фунтов стерлингов (около 21 млн рублей), была оправдана судом Эдинбурга, пишет газета Daily Mail. Девушка учится на криминалиста в лондонском университете и привезла запрещенный груз из Таиланда.

Я подумала, что моя жизнь кончена, когда увидела открытые чемоданы, — рассказала она.

По информации журналистов, 24-летняя наркокурьер была задержана в марте 2024 года. При досмотре багажа сотрудники пограничной службы обнаружили в двух чемоданах студентки 40 вакуумных упаковок с товаром.

Как пояснила Одусуси на суде, неизвестный через общего знакомого предложил ей бесплатную пятидневную поездку в Таиланд в обмен на доставку чемоданов с «табаком». Девушка рассказала, что чемоданы ей вручили двое неизвестных прямо перед вылетом, и что она не знала о настоящем содержимом.

Ранее сообщалось, что гражданин Украины был приговорен к пожизненному заключению за организацию подпольной нарколаборатории на Бали. Преступная группа выращивала марихуану и синтезировала экстази на одной из вилл острова.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.