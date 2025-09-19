Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 14:31

Украинца приговорили к пожизненному заключению за нарколабораторию на Бали

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Гражданин Украины получил пожизненный срок заключения за организацию крупного наркопроизводства на территории индонезийского острова Бали, сообщает телеканал Al Jazeera. По данным следствия, в преступной деятельности участвовали выходцы из России и Украины, сотрудничавшие несмотря на политическое противостояние их стран.

Индонезийские правоохранители охарактеризовали это сотрудничество как уникальное явление, когда граждане враждующих государств стали соучастниками в международном наркобизнесе. Подчеркивается, что преступная группа организовала полноценное производство запрещенных веществ на одной из вилл популярного курортного острова.

Украинец Роман Назаренко был задержан в международном аэропорту Бангкока при попытке вылета в Дубай после семи месяцев розыска. Поводом для его ареста послужили результаты обыска на балийской вилле, где в мае 2024 года полиция обнаружила подпольную лабораторию по выращиванию марихуаны и синтезу экстази.

В ходе судебного процесса подсудимый пытался оправдаться, утверждая, что был вовлечен в преступную деятельность обманным путем. Однако индонезийский суд счел доказательства вины достаточными для вынесения максимального приговора по местному антинаркотическому законодательству.

Ранее суд приговорил жителя Калининградской области к восьми годам колонии за попытку сбыта более 33 килограммов наркотиков. Мужчина оборудовал 42 тайника в Алтайском и Красноярском краях и Новосибирской области. 66-летний житель Калининградской области в июле 2023 года вступил в межрегиональную наркогруппировку, которая занималась сбытом запрещенных веществ в Сибири.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Индонезия
Бали
наркотики
украинцы
