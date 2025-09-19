Украинца приговорили к пожизненному заключению за нарколабораторию на Бали

Гражданин Украины получил пожизненный срок заключения за организацию крупного наркопроизводства на территории индонезийского острова Бали, сообщает телеканал Al Jazeera. По данным следствия, в преступной деятельности участвовали выходцы из России и Украины, сотрудничавшие несмотря на политическое противостояние их стран.

Индонезийские правоохранители охарактеризовали это сотрудничество как уникальное явление, когда граждане враждующих государств стали соучастниками в международном наркобизнесе. Подчеркивается, что преступная группа организовала полноценное производство запрещенных веществ на одной из вилл популярного курортного острова.

Украинец Роман Назаренко был задержан в международном аэропорту Бангкока при попытке вылета в Дубай после семи месяцев розыска. Поводом для его ареста послужили результаты обыска на балийской вилле, где в мае 2024 года полиция обнаружила подпольную лабораторию по выращиванию марихуаны и синтезу экстази.

В ходе судебного процесса подсудимый пытался оправдаться, утверждая, что был вовлечен в преступную деятельность обманным путем. Однако индонезийский суд счел доказательства вины достаточными для вынесения максимального приговора по местному антинаркотическому законодательству.

