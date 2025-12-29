Запер на вилле, хотел изнасиловать: мисс Россия рассказала о похищении

Обладательницу титула «Мисс Россия — 2022» Анну Линникову похитили и хотели изнасиловать на Бали. Девушка, которой чудом удалось сбежать, сообщила, что это сделал некий «восточный мужчина». Модель рассказала NEWS.ru, как ей удалось сбежать, как себя вел похититель, что ей ответили в правоохранительных органах, понесет ли обидчик наказание.

25-летняя модель Анна Линникова рассказала в своих соцсетях, что попала в опасную ситуацию на Бали. По словам девушки, некий «восточный мужчина» удерживал ее на вилле, отобрал у нее единственное средство связи — мобильный телефон — и пытался ее изнасиловать. Девушке чудом удалось сбежать. Она обратилась за помощью к местным правоохранителям.

«Я очень надеюсь, что с этим разберутся и его либо депортируют из страны на 10 лет, либо он посидит немножко в тюрьме», — отметила она.

Модель подчеркнула, что в Индонезии такие действия уголовно наказуемы: в стране действуют суровые законы в отношении домашнего насилия, так что местные женщины надежно защищены.

«Я сегодня весь день провела в полиции. И на это есть большая причина. <…> Я весь день искала переводчиков, писала рапорт», — пожаловалась Линникова.

Анна Линникова рассказала в беседе с NEWS.ru, что она познакомилась с похитителем, когда находилась в компании с подругой. По словам модели, этот человек сразу начал манипулировать ею и вел себя агрессивно.

Победительница конкурса «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Когда мы с подругой уже хотели уйти, он меня остановил, начал достаточно сильно держать за руку. Тут уже я поняла, что у меня начинаются проблемы. И потом он просто выхватил у меня телефон, я осталась без средства коммуникации. Он обещал его отдать, когда мы дойдем якобы до следующего места, но это не было место, куда мы собирались, это был его дом, его вилла», — рассказала девушка.

На вежливую просьбу модели вернуть телефон, чтобы вызвать такси и уехать домой, мужчина отреагировал агрессивно. Он отказался возвращать устройство и не выпускал ее из дома.

«Мне удалось спастись только благодаря достаточно хитрой тактике: я не провоцировала агрессора, а просто старалась свести на нет абсолютно все. Через какое-то продолжительное время я выхватила телефон, вызвала такси и, по сути, сбежала от него. Это было, конечно, ужасно, но спасибо Богу, что со мной ничего не случилось. Мне это принесло большой психологический и психический урон», — призналась девушка.

Линникова также рассказала, что получила большой отклик на свою историю от подписчиц. Девушки рассказывали о своем опыте пережитого насилия, включая эпизоды из раннего детства.

«Я читаю истории некоторых девушек, с которыми произошло что-то действительно ужасное, непоправимое. Кого-то изнасиловал член семьи. Я понимаю, что все познается в сравнении, со мной действительно не случилось ничего страшного и непоправимого, но с этими девушками случилось, и мне очень их жаль. Действительно жаль, что у нас нет на государственном уровне закона, который защищал бы женщин от домашнего насилия, от сексуального насилия, от любого вида абьюза», — отметила она.

Линникова заявила, что оставила в полиции заявление с просьбой возбудить уголовное дело, его приняли к рассмотрению.

Могло ли похищение закончиться сексуальным рабством

Вряд ли злоумышленник намеревался похитить российскую модель с целью организации секс-рабства, предположила в беседе с NEWS.ru сотрудница правозащитной организации «Альтернатива» Арина Файрушина. По ее словам, в Индонезии эта криминальная отрасль развита не так широко, как, например, в ОАЭ или на Северном Кипре. При этом в Индонезии, в частности на Бали, распространена вербовка в онлайн-мошенничество, объяснила она.

«Могут вербовать и отвозить [в кол-центры] на границе с Таиландом, Лаосом, Камбоджей. Но я бы не сказала, что мы часто встречались на Бали именно с сексуальным рабством», — отметила Файрушина.

При этом она не исключила, что тенденция похищения людей в секс-рабство на острове может только начинаться и за ситуацией необходимо наблюдать. Правозащитница подчеркнула, что в большинстве стран похищение и насильственные действия считаются уголовными преступлениями и наказываются лишением свободы. Однако сначала потерпевшей предстоит доказать факт преступления, указала правозащитница.

«Потому что если они эту информацию преподнесут так, что она сама туда пошла, тогда, конечно, вы понимаете, чем это закончится. Что там у них было за закрытыми дверьми, мы не знаем», — резюмировала Файрушина.

