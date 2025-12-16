Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 09:36

Трое россиян были похищены в Мьянме для работы в мошеннических кол-центрах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сразу трое граждан России были похищены на территории Мьянмы, сообщили в консульском отделе посольства в республике. Предполагается, что их заставили работать в мошеннических кол-центрах. По словам представителя посольства, которые приводит ТАСС, в настоящее время обращения находятся в работе.

В настоящее время в работе находятся три аналогичных обращения по гражданам России от их родственников и знакомых. По всем случаям направлены соответствующие ноты в МИД Мьянмы, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что модель из Сибири была похищен в Мьянме. Ее вывезли в джунгли и лишили документов после того как предложили работу в Таиланде. Сейчас жизнь похищенной и других заложников находится под угрозой из-за возможного обстрела скам-центра, где может вестись торговля органами.

До этого правозащитник Иван Мельников допустил, что в рабстве на территории Мьянмы могут находиться несколько десятков россиян. Россиян и белорусов вербуют русскоязычные специалисты из так называемых скам-центров.

Мьянма
похищения
россияне
мошенники
кол-центры
