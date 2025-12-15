Модель из Сибири похитили в Мьянме и отправили в центр по продаже органов

Модель из Сибири стала жертвой похищения в Мьянме, ее вывезли в джунгли и лишили документов после того, как ей предложили работу в Таиланде, сообщает Telegram-канал Mash. Сейчас жизнь похищенной и других заложников находится под угрозой из-за возможного обстрела скам-центра, где может вестись торговля органами.

Сначала девушка по приглашению прилетела в Таиланд, откуда ее почти сразу же переправили в Янгон якобы для прохождения собеседования. Там ее кандидатура была формально «одобрена», после чего ее силой задержали и отобрали паспорт и другие документы.

По информации Mash, в мошенническом центре также удерживают еще около 200 человек. Тех, кто отказывается участвовать в скам-активностях, избивают, подвергают пыткам электрошокером и угрожают физической расправой. Недавно всех пленников перевезли в джунгли на границе Таиланда и Мьянмы из-за столкновений между местными вооруженными группировками и правительственными войсками, а также из-за слухов о возможных «зачистках», аналогичных тем, что уже происходили в других районах. Люди продолжают находиться в рабстве под звуки взрывов и перестрелок.

До этого правозащитник Иван Мельников допустил, что в рабстве на территории Мьянмы могут находиться несколько десятков россиян. Россиян и белорусов вербуют русскоязычные специалисты из так называемых скам-центров.