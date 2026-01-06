Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 00:39

Германии не понравились слова Медведева о похищении Мерца

Власти ФРГ осудили заявление Медведева о возможном похищении Мерца

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Власти Германии резко отреагировали на высказывания заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о возможном похищении канцлера страны Фридриха Мерца. Его слова были решительно осуждены немецким правительством, пишет газета Tagesspiegel.

Заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Себастьян Хилле отметил, что обсуждаемое заявление прозвучало в интервью Медведева агентству ТАСС. В нем российский политик, рассуждая о последствиях операции США в Венесуэле, допустил, что «похищение Мерца может стать отличным сюжетным поворотом».

Мы самым решительным образом осуждаем подобные угрозы, — указано в сообщении Хилле.

Немецкие власти, однако, не видят оснований для усиления мер безопасности канцлера. Они подчеркнули, что Мерц надежно защищен, а его охрана входит в число лучших в мире.

Ранее Медведев усомнился в способности США управлять Венесуэлой на расстоянии. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп объявил о готовности своей страны временно взять на себя управление Венесуэлой после ухода Николаса Мадуро с поста президента. По его словам, команда Трампа в продвижении своих интересов «жестка и цинична».

Германия
Фридрих Мерц
Дмитрий Медведев
похищения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ревнивый курянин забросил сопернику в окно гранату
Украинские ЦИПсО ставят цифровые ловушки для бойцов ВС РФ
В США предположили, что повлияло на решение Вашингтона атаковать Каракас
Рекорд Овечкина, золото фигуристов на ОИ, отмена санкций: прогноз на 2026-й
В Подмосковье лифт придавил женщину во время уборки
Германии не понравились слова Медведева о похищении Мерца
Старший сын Кадырова получил новую высокую должность
«Правда восторжествовала»: власти Венесуэлы отстояли свою страну в СБ ООН
Один из российских аэропортов «захлопнулся» для полетов самолетов
Россиянка рассказала о странной обстановке на пляжах Венесуэлы
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 января 2026 года
Приметы 6 января — Рождественский сочельник: готовимся к великому празднику
На Западе объяснили, что происходит на Украине после ударов ВС РФ
Роман с Уэстом, дочь от Купера, «отмена» из-за Z: неожиданные факты о Шейк
Над несколькими регионами России отразили масштабную атаку БПЛА
«Батюшку не переделать»: дрон ВСУ ранил уважаемого курянами протоиерея
Два человека погибли в Белгородской области на фоне ударов ВСУ
Экс-глава Генштаба Франции оценил шансы Украины на победу
Признанный годным к службе украинец внезапно умер у ТЦК
Первое слушание по делу Мадуро: что известно, что он сказал в свою защиту
Дальше
Самое популярное
Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.