Германии не понравились слова Медведева о похищении Мерца Власти ФРГ осудили заявление Медведева о возможном похищении Мерца

Власти Германии резко отреагировали на высказывания заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о возможном похищении канцлера страны Фридриха Мерца. Его слова были решительно осуждены немецким правительством, пишет газета Tagesspiegel.

Заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Себастьян Хилле отметил, что обсуждаемое заявление прозвучало в интервью Медведева агентству ТАСС. В нем российский политик, рассуждая о последствиях операции США в Венесуэле, допустил, что «похищение Мерца может стать отличным сюжетным поворотом».

Мы самым решительным образом осуждаем подобные угрозы, — указано в сообщении Хилле.

Немецкие власти, однако, не видят оснований для усиления мер безопасности канцлера. Они подчеркнули, что Мерц надежно защищен, а его охрана входит в число лучших в мире.

Ранее Медведев усомнился в способности США управлять Венесуэлой на расстоянии. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп объявил о готовности своей страны временно взять на себя управление Венесуэлой после ухода Николаса Мадуро с поста президента. По его словам, команда Трампа в продвижении своих интересов «жестка и цинична».