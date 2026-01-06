Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 15:37

В США начали выдавать «визы талантов» эротическим моделям

Financial Times: США начали массово выдавать визы талантов моделям OnlyFans

В США начали выдавать «визы талантов» моделям OnlyFans, передает Financial Times. По словам источников, близких к ситуации, после пандемии количество соответствующих заявок подскочило, инфлюенсеры в настоящее время составляют более половины заявителей.

В материале сказано, что теперь американское правительство по большей части учитывает популярность моделей в соцсетях, число подписчиков и контракты с брендами. Так они становятся «выдающимися личностями с признанными достижениями в индустрии развлечений».

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов назвал репост видео модели OnlyFans Анны Малигон, предположительно ошибочно размещенный в аккаунте президента Украины Владимира Зеленского, лучшей публикацией в его профиле. Парламентарий добавил, что украинскому главе следовало бы чаще публиковать подобные материалы.

Ранее сотрудницу полиции города Буэнос-Айрес в Аргентине временно отстранили от работы из-за контента откровенного характера в социальных сетях. По мнению коллег, она нанесла ущерб учреждению. Также отмечается, что контент создавался, когда женщина была на больничном.

