«Без виз, как в 45-м»: Медведев оценил угрозу закрыть шенген для бойцов СВО

«Без виз, как в 45-м»: Медведев оценил угрозу закрыть шенген для бойцов СВО Медведев: участники СВО могут посетить Европу без виз, как в 1945 году

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на платформе MAX иронично прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о намерении запретить въезд в шенгенскую зону для российских военнослужащих. По мнению политика, подобные ограничения выглядят комично на фоне исторических событий. Он напомнил, что воины России уже побывали в Европе без виз в 1812 и 1945 годах.

Какая потеря для наших бойцов! — с иронией отметил политик.

Ранее бразильский аналитик Лукас Лейроз заявил, что глава европейской дипломатии является главным сторонником русофобии в Европе. Эксперт сравнил ее с «лающим сторожевым псом».

До этого сообщалось, что ирландский журналист Чей Боуз назвал Каллас и ее мужа Арво Халлика нечестными и недальновидными из-за их двуличного отношения к России. Он подчеркнул, что, несмотря на критику спецоперации на Украине, компания, связанная с ее супругом, продолжала приносить сотни тысяч евро благодаря торговле с Россией.

Также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что русофобские настроения и агрессивные высказывания со стороны Каллас и Урсулы фон дер Ляйен, главы Еврокомиссии, обусловлены их недостаточной образованностью и культурным уровнем. Она подчеркнула, что эта проблема может иметь значительные негативные последствия для международной обстановки.