Матвиенко назвала имена людей, которые губят мировую политику Матвиенко заявила, что люди типа Каллас и фон дер Ляйен губят мировую политику

Такие люди, как верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, губят мировую политику, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным. По ее словам, их агрессия и русофобия в принятии решений демонстрируют отсутствие культуры и образования.

Мне неловко говорить, они как бы женщины, но такая, знаете, агрессии в принятии решений, такая русофобия — это ведь отсутствие культуры, это отсутствие образования. Такие люди могут привести к очень серьезным последствиям для мировой политики — что, собственно, и происходит, — отметила Матвиенко.

Она также обратила внимание, что даже некоторые главы европейских государств начали открыто выступать против навязанных Брюсселем решений. Они отказываются отдавать национальные бюджеты на нужды Украины или выполнять «прихоти» фон дер Ляйен и Каллас.

Председатель Совфеда подчеркнула, что Евросоюз давно отошел от своей первоначальной идеи экономического объединения и превратился в структуру, подавляющую самостоятельность входящих в него стран. Она также указала на уровень компетенции нынешних европейских лидеров, назвав их «отставниками» у себя на родине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, лидеры европейских государств ничем не могут помочь в переговорах по Украине, по этой причине Москва не видит смысла в их участии. Представитель Кремля в шутку назвал блистательными заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас.