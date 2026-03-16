Стало известно, сколько БПЛА Ирана сбила армия Бахрейна с начала конфликта

Системы ПВО Бахрейна с начала эскалации в регионе уничтожили 125 ракет и свыше 200 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), информировал штаб бахрейнских сил обороны. По данным ведомства, они были запущены Ираном.

С начала агрессии силами ПВО страны перехвачено и сбито 125 ракет и 212 беспилотников, выпущенных из Ирана, — указывается в тексте.

До этого израильский телеканал «Канал 14» обнародовал в эфире обновленный список целей ЦАХАЛ, в который вошли высшие политические и военные руководители Ирана. В перечне оказались новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи, секретарь Совбеза Али Лариджани, глава судебной системы и командование КСИР.

Ранее источник, знакомый с планами израильской операции, сообщил, что Тель-Авив стремится к смене политического руководства в Иране, а не к уничтожению страны, и эта цель остается неизменной. По данным газеты, Израиль намерен добиться смены власти в Тегеране без разрушения государственности.

Также армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по штабам Корпуса стражей Исламской революции в районе Хамедана в западной части Ирана. Израильские ВВС также атаковали силы «Басидж».