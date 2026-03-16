16 марта 2026 в 01:15

Стало известно, сколько БПЛА Ирана сбила армия Бахрейна с начала конфликта

Армия Бахрейна с начала конфликта сбила более 200 БПЛА Ирана

Системы ПВО Бахрейна с начала эскалации в регионе уничтожили 125 ракет и свыше 200 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), информировал штаб бахрейнских сил обороны. По данным ведомства, они были запущены Ираном.

С начала агрессии силами ПВО страны перехвачено и сбито 125 ракет и 212 беспилотников, выпущенных из Ирана, — указывается в тексте.

До этого израильский телеканал «Канал 14» обнародовал в эфире обновленный список целей ЦАХАЛ, в который вошли высшие политические и военные руководители Ирана. В перечне оказались новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи, секретарь Совбеза Али Лариджани, глава судебной системы и командование КСИР.

Ранее источник, знакомый с планами израильской операции, сообщил, что Тель-Авив стремится к смене политического руководства в Иране, а не к уничтожению страны, и эта цель остается неизменной. По данным газеты, Израиль намерен добиться смены власти в Тегеране без разрушения государственности.

Также армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по штабам Корпуса стражей Исламской революции в районе Хамедана в западной части Ирана. Израильские ВВС также атаковали силы «Басидж».

СБУ задержала сотрудника НАБУ
На Западе заявили, что РФ якобы отказала советникам Макрона по Украине
Орбан заподозрил Евросоюз в подготовке к военным действиям
В двух российских городах закрыли небо для самолетов
Назван главный проигравший в результате конфликта на Ближнем Востоке
Стало известно, сколько БПЛА Ирана сбила армия Бахрейна с начала конфликта
Константинов предрек печальное будущее Украине без России
Названо число БПЛА, сбитых над Россией за три часа
Милонов назвал важную черту верующего человека
В Туле загорелся водород на металлургическом заводе
Главы МИД Турции и Саудовской Аравии обсудили прекращение войны
Стало известно, почему Хаменеи опасался прихода к власти своего сына
Ушаков жестко отказал европейцам в праве голоса по Украине
Эксперт по дронам назвал возможные места запуска БПЛА на Москву
Украинские беспилотники вновь попытались атаковать Москву
Над российским регионом сбили семь беспилотников
Полиция в Иране задержала 500 человек по подозрению в шпионаже
В Шебекинском округе дрон атаковал микроавтобус с людьми
Командир ВСУ решил увековечить себя в искусстве
Командир ВСУ нанял певицу для восхваления себя на фоне гибели солдат
Дальше
