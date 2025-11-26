День матери
26 ноября 2025 в 11:28

Сотрудницу полиции отстранили от работы за откровенные видео

В Аргентине женщину-полицейского отстранили от работы из-за откровенных видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сотрудницу полиции города Буэнос-Айрес в Аргентине временно отстранили от работы из-за контента откровенного характера в социальных сетях, сообщает ANDigital. По мнению коллег, она нанесла ущерб учреждению. Также отмечается, что контент создавался, когда женщина была на больничном.

Коллегам 20-летней Николь Габриэлы Верон попали в руки видео, на которых она слишком свободно ведет себя в полицейской форме. Например, в одном ролике она крутит перед камерой наручники, а в другом — стоит перед зеркалом в боди, имитирующем форму, и подтяжках, похожих на портупею.

Ранее стало известно, что королева красоты из Таиланда, 27-летняя Суфани Нойнонтонг, лишилась титула через день после победы на конкурсе из-за найденных эротических видео с ее участием. Победительница конкурса «Мисс Гранд Прачуапкхирикхан» публиковала на платформе OnlyFans эротический и порнографический контент со своим участием.

До этого бывшая звезда кино для взрослых Sky Bri вернулась на OnlyFans. Воскресить карьеру порномодели она решила после того, как узнала об измене своего парня, ради которого бросила работу полтора года назад.

Аргентина
полиция
отстранения
видео
