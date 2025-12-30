Новый год — 2026
Аргентинскому футболисту парализовало половину лица

Аргентинскому футболисту Лукасу Окампосу парализовало левую половину лица

Лукас Окампос Лукас Окампос Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press
Аргентинский полузащитник мексиканского клуба «Монтеррей» Лукас Окампос получил паралич левой половины лица, пишет Gamereactor. Причиной состояния футболиста стало осложнение после перенесенного вирусного заболевания.

Врачи рекомендовали 31-летнему Окампосу недельный отдых, после чего проведут повторное обследование. Окампос присоединился к «Монтеррею» в 2024 году и в текущем сезоне принял участие в 21 матче, забив пять голов и отдав шесть результативных передач. В его карьере были выступления за европейские клубы, включая «Марсель», «Дженоа», «Милан» и «Севилью», с которой он выиграл Лигу Европы. Также Окампос вызывался в сборную Аргентины.

Ранее замбийский нападающий Патсон Дака упал на шею после сальто, когда праздновал забитый гол. Инцидент произошел в ходе матча Кубка африканских наций против Мали. Дака забил мяч на 92-й минуте игры.

17 декабря жена бывшего футболиста московского ФК «Спартак» Мухсина Мухамадиева — Мохира — раскрыла его самочувствие после попадания в реанимацию и нескольких инсультов. По словам супруги спортсмена, его состояние тяжелое, он подключен к аппарату ИВЛ.

