Аргентинскому футболисту парализовало половину лица

Аргентинский полузащитник мексиканского клуба «Монтеррей» Лукас Окампос получил паралич левой половины лица, пишет Gamereactor. Причиной состояния футболиста стало осложнение после перенесенного вирусного заболевания.

Врачи рекомендовали 31-летнему Окампосу недельный отдых, после чего проведут повторное обследование. Окампос присоединился к «Монтеррею» в 2024 году и в текущем сезоне принял участие в 21 матче, забив пять голов и отдав шесть результативных передач. В его карьере были выступления за европейские клубы, включая «Марсель», «Дженоа», «Милан» и «Севилью», с которой он выиграл Лигу Европы. Также Окампос вызывался в сборную Аргентины.

Ранее замбийский нападающий Патсон Дака упал на шею после сальто, когда праздновал забитый гол. Инцидент произошел в ходе матча Кубка африканских наций против Мали. Дака забил мяч на 92-й минуте игры.

17 декабря жена бывшего футболиста московского ФК «Спартак» Мухсина Мухамадиева — Мохира — раскрыла его самочувствие после попадания в реанимацию и нескольких инсультов. По словам супруги спортсмена, его состояние тяжелое, он подключен к аппарату ИВЛ.