«Человека обнулили»: муж роженицы пожаловался на нижегородский роддом

Жительница Нижегородской области Ксения Смирнова оказалась в тяжелом состоянии после родов в Уренской центральной районной больнице, пишет NN.RU. По словам мужа роженицы, Ивана Смирнова, женщина стала прикована к постели после кесарева сечения.

По словам мужа, женщина поступила в роддом со второй беременностью и не имела проблем со здоровьем. Медики, опасаясь осложнений при естественных родах, приняли решение провести кесарево сечение. Во время операции возникли осложнения, пациентка перенесла клиническую смерть и была переведена в реанимацию. После родов она так и пришла в сознание.

Она только через несколько дней начала глаза открывать. У меня была надежда, что она вылечится, выкарабкается. Но она до сих пор лежит в вегетативном состоянии. Руки дубовые, взгляд на человеке не фиксирует, только глазами водит. Человека просто обнулили, — сообщил мужчина.

Изначально врачи не брались давать прогнозы и не могли сказать, выживет ли женщина. Теперь, как пишет портал, мужчину постепенно готовят к тому, что мать его детей может остаться в таком состоянии на всю оставшуюся жизнь. При этом сам Иван признается, что пока не понимает, как ему жить дальше: у него на руках остались пятилетний ребенок и новорожденный младенец.

