Крыша районной больницы рухнула из-за снегопадов в одном регионе

В Нижегородской области из-за аномальных снегопадов рухнула крыша Воротынской центральной районной больницы, пишет ИА «Время Н» со ссылкой на местных жителей. Происшествие случилось в рабочем поселке Воротынец. Площадь обрушения крыши составила около 200 квадратных метров.

Хорошо, что это произошло ночью и в больнице никого не было, — отметили жители поселка.

В настоящее время специалисты разбирают завалы и убирают снег с кровли. Кроме того, они освобождают медицинские кабинеты на втором этаже учреждения. Теперь врачи будут вести прием пациентов в соседних зданиях больницы.

Ранее в Казани обрушилась кровля многоквартирного дома № 91 на улице Восстания. Пятиэтажка с шиферной крышей, возведенная в 1967 году, не выдержала сильных снегопадов — толщина покрова достигала 140 сантиметров.