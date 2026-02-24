В Казани рухнула крыша пятиэтажки из-за снега

В Казани обрушилась кровля многоквартирного дома № 91 на улице Восстания, сообщили в пресс-службе Госжилинспекции Татарстана. Пятиэтажка с шиферной крышей, возведенная в 1967 году, не выдержала сильных снегопадов — толщина покрова достигала 140 сантиметров.

В результате обрушения пострадали три прогона и восемь стропил, крыша провалилась на 14 метров. Последний раз кровлю очищали 12 февраля, но только с одной стороны и по периметру, чего оказалось недостаточно. Сейчас на крыше срочно убирают снег. Инженерные сети водоснабжения и отопления остались целыми.

Дом обслуживает ООО «УК ЖКХ Московского района», у которой это уже не первый подобный случай. Накануне частично рухнула крыша дома на улице Рахимова, 31, находящегося в ведении этой же компании. Кроме того, управляющую организацию штрафовали на 250 тыс. рублей за нарушения в доме на Беломорской, 71.

Ранее в Татарстане в Зеленодольске обрушилась кровля трехэтажного распределительного центра. В результате пострадала женщина, ее госпитализировали. Площадь завала составила 100 квадратных метров.