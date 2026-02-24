Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 15:15

В Казани рухнула крыша пятиэтажки из-за снега

В Казани обрушилась кровля дома на улице Восстания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Казани обрушилась кровля многоквартирного дома № 91 на улице Восстания, сообщили в пресс-службе Госжилинспекции Татарстана. Пятиэтажка с шиферной крышей, возведенная в 1967 году, не выдержала сильных снегопадов — толщина покрова достигала 140 сантиметров.

В результате обрушения пострадали три прогона и восемь стропил, крыша провалилась на 14 метров. Последний раз кровлю очищали 12 февраля, но только с одной стороны и по периметру, чего оказалось недостаточно. Сейчас на крыше срочно убирают снег. Инженерные сети водоснабжения и отопления остались целыми.

Дом обслуживает ООО «УК ЖКХ Московского района», у которой это уже не первый подобный случай. Накануне частично рухнула крыша дома на улице Рахимова, 31, находящегося в ведении этой же компании. Кроме того, управляющую организацию штрафовали на 250 тыс. рублей за нарушения в доме на Беломорской, 71.

Ранее в Татарстане в Зеленодольске обрушилась кровля трехэтажного распределительного центра. В результате пострадала женщина, ее госпитализировали. Площадь завала составила 100 квадратных метров.

Казань
обрушения
дома
снегопады
снег
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Олимпийский чемпион не включил Россию в число лидеров в фигурном катании
Заявление Киева о возвращении 400 «квадратов» территорий назвали фейком
Врач рассказала, из чего состоит иммунитет
Экс-игрок ЦСКА оценил шансы команды выиграть РПЛ в текущем сезоне
Снежный покров в Москве может побить рекорд 16-летней давности
Американист ответил, какое решение Трампа могло бы ускорить мир на Украине
Зеленский назвал неожиданное условие своего участия в выборах
Стало известно о возможном покушении на жизнь премьера Австралии
Элита ВДВ получила от «Калашникова» оружие будущего
Экс-игрок ЦСКА раскрыл, какое правило из Медиалиги перенес бы в футбол
Украинские дроны совершили налет на Татарстан и Черное море
Москвичей предупредили об оттепели в первые дни марта
Зеленский рассказал, в какие сроки могут пройти новые переговоры по Украине
Европарламент потерял веру в «военную победу» Украины
Стало известно, почему лидеры ЕС не позволят состояться миру на Украине
«Не подлежит пересмотру»: Матвиенко «похоронила» мечты Киева о ЯО
В ЕП назвали цирком обещание Польши поддержать Украину
Россиянка возила по городу коляску с телом ребенка и попала на видео
Сразу несколько улиц перекрыли в центре Москвы
Хинштейн рассказал, как управляет Курской областью из больницы
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.