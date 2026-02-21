Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 12:58

История с топившим малыша в бассейне тренером дошла до Бастрыкина

СК: избивший ребенка доской для плавания тренер из Казани стал фигурантом дела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Избивший пятилетнего мальчика доской для плавания и топивший ребенка в бассейне тренер из Казани стал фигурантом уголовного дела, передает пресс-служба СК России. Глава ведомства Александр Бастрыкин ждет доклада о ходе его расследования.

По данному факту следственными органами СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 293 УК РФ (халатность), — сказано в сообщении.

По словам отца ребенка, которые приводит РЕН ТВ, в детском саду уволили тренера после предъявления записи с камер видеонаблюдения. В связи с этим родитель не имеет претензий к учреждению.

Ранее сообщалось, что в Казани тренер бил пятилетнего ребенка в одном из детских садов доской для плавания и топил его в бассейне из-за того, что тот якобы брызгался водой на занятиях. На кадрах можно увидеть, как мужчина грубо хватает малыша за шею. По данным источника, он хотел так «воспитать» мальчика.

