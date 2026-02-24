Путин объяснил, что не так с международной обстановкой

Международная обстановка на сегодняшний день остается сложной, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании коллегии Федеральной службы безопасности. Глава государства отметил, что сразу в нескольких регионах мира наблюдается обострение конфликтов, передает пресс-служба Кремля.

Уважаемые участники заседания, сегодня сложная международная обстановка, резкое обострение конфликтов в целом ряде регионов мира, — сказал Путин.

Ранее журналист Томас Фази осудил слова президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил Россию в попытке якобы развязать третью мировую войну. По его словам, политик сам сознательно жертвует собственными гражданами в интересах чужой геополитической игры. Он подчеркнул, что именно действия НАТО привели к затягиванию боевых действий.

Представителя финской партии «Альянс свободы» Армандо Мему также удивило высказывание Зеленского о Путине и третьей мировой войне. Политик отметил, что украинский президент сейчас лишь стремится оттянуть время, чтобы Европа могла переоснастить свои вооруженные силы.