Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 16:28

Путин объяснил, что не так с международной обстановкой

Путин назвал сложившуюся международную обстановку сложной

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Международная обстановка на сегодняшний день остается сложной, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании коллегии Федеральной службы безопасности. Глава государства отметил, что сразу в нескольких регионах мира наблюдается обострение конфликтов, передает пресс-служба Кремля.

Уважаемые участники заседания, сегодня сложная международная обстановка, резкое обострение конфликтов в целом ряде регионов мира, — сказал Путин.

Ранее журналист Томас Фази осудил слова президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил Россию в попытке якобы развязать третью мировую войну. По его словам, политик сам сознательно жертвует собственными гражданами в интересах чужой геополитической игры. Он подчеркнул, что именно действия НАТО привели к затягиванию боевых действий.

Представителя финской партии «Альянс свободы» Армандо Мему также удивило высказывание Зеленского о Путине и третьей мировой войне. Политик отметил, что украинский президент сейчас лишь стремится оттянуть время, чтобы Европа могла переоснастить свои вооруженные силы.

Россия
Владимир Путин
конфликты
мир
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-чиновник Минобороны осужден за взятки
В Сети появились кадры подрыва автомобиля ДПС у Савеловского вокзала
Появилась новая информация о летнем концерте Пугачевой в России
Хинштейн рассказал, как решают проблему уничтоженного жилья в приграничье
«У меня бы сидел»: Кузнецов осудил бразильского футболиста «Зенита»
Военэксперт раскрыл, почему наемники ВСУ хотят помогать России
Врач дал советы, как правильно есть макароны худеющим
Укрывший пледом собаку курьер «Додо» прояснил ситуацию после увольнения
Экономист предрек скорое исчерпание бюджета Украины
Роскосмос показал «виновника» непогоды в Москве
«Запах селедки на весь класс»: Таранда рассказал, как работал грузчиком
«Там все отлажено»: Кузнецов о шансах «Краснодара» защитить титул РПЛ
Гериатр дала советы, как выглядеть моложе своих лет
Крыса рухнула в тарелку с супом и напугала посетительницу
Захарова отреагировала на возможность передачи Киеву ядерного оружия
Очевидцы сняли горящую квартиру на 17-м этаже в Москве
Названа предполагаемая дата похорон Ирины Шевчук
Врач рассказала, что поможет укрепить иммунитет
Полуторагодовалый малыш оказался заперт в машине на юго-востоке Москвы
На Украине предрекли третью мировую из-за передачи Киеву ядерного оружия
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.