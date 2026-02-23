Зимняя Олимпиада — 2026
На Западе поразились новому заявлению Зеленского о Путине

Финского политика Мему поразило заявление Зеленского о Путине и Третьей мировой

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Представителя финской партии «Альянс свободы» Армандо Мему удивило высказывание президента Украины Владимира Зеленского о российском лидере Владимире Путине и Третьей мировой войне. В своем аккаунте в соцсети X политик отметил, что Зеленский сейчас лишь стремится оттянуть время, чтобы Европа могла переоснастить свои вооруженные силы.

Он сказал, что Путин якобы хочет развязать Третью мировую, но это не так, Россия в этом не заинтересована. Зеленский, с другой стороны, надеется, что в случае начала крупного конфликта у него могут быть шансы на победу. Зеленский несколько раз пытался втянуть НАТО непосредственно в конфликт, намереваясь атаковать резиденцию президента Путина, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский обратился к своим западным союзникам с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны, способные эффективно сбивать баллистические ракеты. Это произошло после ночных атак на украинские объекты.

Он подчеркнул, что удары были нанесены по энергетической инфраструктуре и железнодорожным путям в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Сумской областях.

