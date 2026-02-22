Зеленский обратился к Западу за помощью после ночных ударов Зеленский попросил у Запада системы, способные сбивать баллистические ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своим западным партнерам с просьбой предоставить ему системы, способные сбивать баллистические ракеты. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram-канале после ночных ударов по Украине. Он отметил, что они пришлись на объекты энергетики и железнодорожную инфраструктуру в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Сумской областях.

Нужны системы, эффективно работающие против баллистики. Спасибо всем партнерам, которые помогают нам с закупками ракет ПВО через PURL и своими собственными поставками, — написал он.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по объектам ВПК Украины. Также военные атаковали энергетические объекты, используемые в интересах ВСУ.

В ведомстве уточнили, что за сутки российские войска уничтожили логистичесикй центр ВСУ, а также место хранения украинских БПЛА и комплектующих к ним. Также военные ликвидировали пункты временной дислокации формирований и наемников Киева в 144 районах.