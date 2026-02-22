Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 15:31

Зеленский обратился к Западу за помощью после ночных ударов

Зеленский попросил у Запада системы, способные сбивать баллистические ракеты

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своим западным партнерам с просьбой предоставить ему системы, способные сбивать баллистические ракеты. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram-канале после ночных ударов по Украине. Он отметил, что они пришлись на объекты энергетики и железнодорожную инфраструктуру в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Сумской областях.

Нужны системы, эффективно работающие против баллистики. Спасибо всем партнерам, которые помогают нам с закупками ракет ПВО через PURL и своими собственными поставками, — написал он.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по объектам ВПК Украины. Также военные атаковали энергетические объекты, используемые в интересах ВСУ.

В ведомстве уточнили, что за сутки российские войска уничтожили логистичесикй центр ВСУ, а также место хранения украинских БПЛА и комплектующих к ним. Также военные ликвидировали пункты временной дислокации формирований и наемников Киева в 144 районах.

Владимир Зеленский
Украина
Запад
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Запорожской области сообщил о повторном блэкауте
«Корежит наших недругов»: Захарова о защите интересов России
Посольство России ответило на жалобу Сеула на патриотический баннер
Блэкаут на Запорожской АЭС 22 февраля: где был новый удар ВСУ, подробности
Роскосмос поделился кадрами сверкающего Петербурга
Зеленский обратился к Западу за помощью после ночных ударов
Четыре БПЛА сбили на подлете к Москве за час
Суровые морозы накроют Москву, сугробы не растают: прогноз погоды на март
Ученые смогли лишить раковые опухоли «плаща-невидимки»
Историк предрек закат влияния британской монархии
Часть школьников в России останется без обществознания: что известно
В Иране разработали план на случай удара США и гибели Хаменеи
В Южной Корее напряглись из-за надписи на баннере российского посольства
Израиль отказался финансировать восстановление сектора Газа
Лыжницу Непряеву дисквалифицировали из-за невнимательности
Экс-премьер Украины раскрыл, зачем Киев просит 60 дней на выборы
Непряева запаниковала после инцидента с перепутанными на Олимпиаде лыжами
Москвичей предупредили о новых погодных сюрпризах после циклона «Валли»
«Проблема номер один»: генерал о нюансе службы иностранных пилотов в ВСУ
23 февраля — выходной или нет? Будем ли отдыхать, календарь
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.