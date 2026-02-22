ВС России поразили ВПК Украины высокоточным ударом

Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный удар по объектам ВПК Украины, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. Также военные атаковали энергетические объекты, используемые в интересах ВСУ.

За прошедшие сутки <…> Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар <…> по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, — отметили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что за сутки российские войска уничтожили логистичесикй центр ВСУ, а также место хранения украинских БПЛА и комплектующих к ним. Также военные ликвидировали пункты временной дислокации формирований и наемников Киева в 144 районах.

До этого сообщалось, что позиции бойцов ВСУ из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады оказались отрезаны от снабжения в Сумской области. По словам источника, украинские солдаты в районе населенного пункта Садки неделю находились на позиции без провизии, зарядных устройств и аккумуляторов.