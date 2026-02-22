«Северяне» перекрыли кислород бригаде ВСУ под Сумами Позиции 80-й бригады ВСУ оказались отрезаны от снабжения в Сумской области

Позиции бойцов ВСУ из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады оказались отрезаны от снабжения в Сумской области, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, украинские солдаты в районе населенного пункта Садки уже неделю сидят без провизии, зарядных устройств и аккумуляторов.