«Северяне» перекрыли кислород бригаде ВСУ под Сумами

Позиции бойцов ВСУ из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады оказались отрезаны от снабжения в Сумской области, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, украинские солдаты в районе населенного пункта Садки уже неделю сидят без провизии, зарядных устройств и аккумуляторов.
