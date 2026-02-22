Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 03:23

«Начался откат»: военспец сообщил об отступлении ВСУ в Сумской области

Марочко: ВСУ под Харьковкой спешно бросают позиции из-за атак ВС России

Армия России продолжает расширять зону контроля в приграничье Сумской области, вынуждая подразделения ВСУ спешно оставлять занимаемые рубежи, сообщил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко. После взятия под контроль населенного пункта Харьковка российские штурмовики перенесли активность на соседние районы. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как сообщил военный эксперт, сейчас основные усилия ВС РФ сосредоточены на ударах по позициям противника в районах Кучеровки и Студенка. Это привело к тому, что украинские подразделения не выдерживают натиска и отходят на заранее подготовленные, но более удаленные позиции.

Расширяется так называемая серая зона, то есть межпозиционное пространство увеличивается за счет того, что украинские войска откатываются на запасные рубежи,объяснил Марочко.

По словам аналитика, темпы продвижения российских войск сдерживаются наличием у противника эшелонированных оборонительных сооружений в окрестностях Харьковки. Тем не менее, инициатива на этом направлении полностью принадлежит российским подразделениям.

Ранее стало известно, что российские войска активизировали подготовку к наступлению на город Орехов в Запорожской области, создавая плацдармы на северо-восточном направлении. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, украинское командование осознает угрозу и предпринимает отчаянные попытки стабилизировать линию фронта. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Сумская область
Андрей Марочко
ВС РФ
ВСУ
