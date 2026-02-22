ВСУ находятся в режиме выживания у Орехова из-за давления российских сил Марочко: ВСУ хотят стабилизировать фронт у Орехова на фоне успеха российских сил

Российские войска активизировали подготовку к наступлению на город Орехов в Запорожской области, создавая плацдармы на северо-восточном направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Он отметил, что украинское командование осознает угрозу и предпринимает отчаянные попытки стабилизировать линию фронта. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

К Ореховскому участку нужно приписывать те события, которые развиваются в районе Гуляйполя, поскольку здесь напрямую коррелируют успехи наших войск с оперативно-тактической обстановкой в Орехове. Естественно, украинское командование это прекрасно понимает и знает, — указал Марочко.

Однако, несмотря на усилия ВСУ купировать угрозы, российские бойцы методично готовят условия для дальнейшего продвижения. Украинские силы все больше погружаются в панические настроения.

Ранее сообщалось об освобождении Криничного в Запорожской области. Этот успех создает предпосылки для нового котла и приближает окружение Орехова. Эксперты отмечают, что взятие города позволит российским силам контролировать ключевые логистические артерии региона.

До этого в Донецкой Народной Республике российский военнослужащий в одиночку пленил группу из восьми украинцев. Солдат смог повлиять на психологическое состояние украинцев и уговорить их сдаться.