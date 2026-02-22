Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 02:14

Боец ВС РФ в одиночку пленил со свинофермы восьмерых украинцев

РИА Новости: боец ВС РФ в одиночку взял в плен восьмерых украинцев в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

В Донецкой Народной Республике российский военнослужащий в одиночку пленил группу из восьми украинцев, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Игорь Бойко. По его словам, солдат смог повлиять на психологическое состояние украинцев. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Подразделение Вооруженных сил Украины укрывалось на свиноферме под Красноармейском, когда начался артиллерийский обстрел. После гибели одного сослуживца и ранения нескольких человек над позицией появился российский дрон, предложивший сдаться. Позже к украинским военным пришла посылка с обедом, а затем их обнаружил беспилотник.

Прилетел российский дрон, предложил сдаться, но мы не знали, как сдаться. Потом пришла посылка нам, обед... Позднее «спалился» дроном Андрей. И нас восемь человек взял в плен один человек, — сказал Бойко.

Другой пленный, Ростислав Лемешенко, уточнил, что российский солдат во время штурма действовал решительно: открыл предупредительный огонь в пол, ликвидировал двух наиболее агрессивных бойцов, после чего остальные восемь предпочли сложить оружие. Таким образом, мужество и психологическое давление позволили одному российскому солдату обезвредить целую группу противника без потерь со своей стороны.

Ранее экипаж боевой машины пехоты под командованием младшего сержанта Романа Быкова совершил подвиг в зоне специальной военной операции. В ходе выполнения боевой задачи российские военные отразили атаки противника, несмотря на интенсивный обстрел со стороны артиллерии и массированное применение ударных беспилотников ВСУ.

ВСУ
пленные
ДНР
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ находятся в режиме выживания у Орехова из-за давления российских сил
В Госдуме призвали к ежеквартальной индексации пенсий
Боец ВС РФ в одиночку пленил со свинофермы восьмерых украинцев
Украинская писательница испугалась влияния русского языка
Российский экипаж БМП разнес в клочья бронемашину ВСУ
Британский журналист поддержал Медведева в критике Каллас
Аэропорт в Поволжье временно прекратил полеты
В Британии предложили судиться с Трампом
Смена имиджа, пост об СВО, слухи о разводе с Матвеевым: как живет Боярская
Синоптик спрогнозировал, когда в Москве начнет сходить снег
«Стало спокойнее»: Петросян прокомментировала итоги выступления на ОИ
Как сохранить зоркость: продукты и полезные привычки для здоровья глаз
Мужчина и ребенок попали в больницу после атаки ВСУ на Белгородскую область
Петросян выступила на гала-шоу Олимпиады под треки Шакиры
«Да ну на фиг?»: Коростылев удивился «стратегии» норвежских лыжников на ОИ
Олимпийский чемпион впервые с декабря смог поцеловать свою девушку
Многомиллионный долг, приглашение в Госдуму, романы: как живет Гагарина
«Подросток погиб»: севастополец налетел на стоящих у обочины мопедистов
Поломка спровоцировала массовую задержку поездов в Ярославской области
Режим повышенной готовности введен в Псковской области из-за БПЛА
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.