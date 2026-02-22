Боец ВС РФ в одиночку пленил со свинофермы восьмерых украинцев РИА Новости: боец ВС РФ в одиночку взял в плен восьмерых украинцев в ДНР

В Донецкой Народной Республике российский военнослужащий в одиночку пленил группу из восьми украинцев, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Игорь Бойко. По его словам, солдат смог повлиять на психологическое состояние украинцев. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Подразделение Вооруженных сил Украины укрывалось на свиноферме под Красноармейском, когда начался артиллерийский обстрел. После гибели одного сослуживца и ранения нескольких человек над позицией появился российский дрон, предложивший сдаться. Позже к украинским военным пришла посылка с обедом, а затем их обнаружил беспилотник.

Прилетел российский дрон, предложил сдаться, но мы не знали, как сдаться. Потом пришла посылка нам, обед... Позднее «спалился» дроном Андрей. И нас восемь человек взял в плен один человек, — сказал Бойко.

Другой пленный, Ростислав Лемешенко, уточнил, что российский солдат во время штурма действовал решительно: открыл предупредительный огонь в пол, ликвидировал двух наиболее агрессивных бойцов, после чего остальные восемь предпочли сложить оружие. Таким образом, мужество и психологическое давление позволили одному российскому солдату обезвредить целую группу противника без потерь со своей стороны.

Ранее экипаж боевой машины пехоты под командованием младшего сержанта Романа Быкова совершил подвиг в зоне специальной военной операции. В ходе выполнения боевой задачи российские военные отразили атаки противника, несмотря на интенсивный обстрел со стороны артиллерии и массированное применение ударных беспилотников ВСУ.