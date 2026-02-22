Российский экипаж БМП разнес в клочья бронемашину ВСУ

Экипаж боевой машины пехоты под командованием младшего сержанта Романа Быкова совершил подвиг в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны России. В ходе выполнения боевой задачи российские военные отразили атаки противника, несмотря на интенсивный обстрел со стороны артиллерии и массированное применение ударных беспилотников ВСУ.

Роман Быков выполнял задачу по огневому поражению противника в составе экипажа боевой машины пехоты. В ходе выполнения задачи противник применял артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты, — указали в военном ведомстве.

Под руководством Быкова экипаж БМП не только выстоял под огнем, но и нанес противнику существенный урон. Меткими выстрелами была уничтожена одна боевая бронированная машина украинских формирований, а также ликвидированы шесть бойцов. Благодаря грамотным действиям и мужеству военнослужащих поставленная задача была выполнена в полном объеме.

В военном ведомстве отметили, что профессионализм и решительность младшего сержанта Быкова позволили сохранить жизни личного состава и обеспечить выполнение боевой задачи. Подобные действия российских военных ежедневно приближают завершение специальной военной операции.

