«Мы несочетаемы»: Савичева раскрыла суть конфликта с Гагариной

Певица Юлия Савичева на шоу «12 вопросов» заявила, что ее коллега Полина Гагарина — холодный человек. По ее словам, именно поэтому они с артисткой несочетаемы.
Я, наоборот, про солнце, энергию, позитив. Поэтому мы — несочетаемы, — сказала Савичева.
Обе артистки были участницами второго сезона «Фабрики звезд». Победительницей проекта стала Гагарина, однако именно Савичева отправилась представлять Россию на «Евровидении-2004».
Позже в интервью Гагарина высказывала предположение, что путевка на международный конкурс досталась не ей из-за отказа подписывать контракт с продюсером Максимом Фадеевым. На тот момент Савичева уже была его подопечной.
Ранее Савичева высказала мнение, что дружба в индустрии шоу-бизнеса — большая редкость. Она отметила, что звезды часто сталкиваются с лицемерием.
До этого Савичева рассказала, что прибегла к помощи психиатра из-за панических атак и подавленного состояния. По ее словам, важно прислушиваться и правильно понимать, что говорят специалисты.