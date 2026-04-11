В Госдуме объяснили появления артистов в провокационных образах

Артисты заявляют о себе через провокационные образы, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, люди искусства бросают вызов обществу, нередко используя для этого внешние атрибуты, как недавно поступила певица Юлия Савичева, появившаяся облитой черной краской на премии «Жара Music Awards».

Творческие личности часто бросают вызов общественному вкусу. Выделяться и запоминаться — часть их работы. Участие в публичных мероприятиях — это именно элемент профессии. Можно сказать, что Юлия Савичева сделала творческое заявление — насколько оно получилось удачным, судить широкой аудитории. Конечно, вид провокационный, однако артистка объяснила выбор наряда, макияжа и прически желанием встряхнуть публику и выразить протест против гламура. Певица решила выделиться на фоне глянцевых нарядов коллег по цеху — и это ее право. Российская и мировая эстрада еще и не такое видела, — высказался депутат.

Ранее певец Григорий Лепс заявил, что его бывшая жена Анна Шаплыкова навсегда останется для него самой значимой женщиной. В беседе с журналисткой на премии «Жара» он отметил, что таких девушек, как она, больше не существует.