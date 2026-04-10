Протест против гламура, конфликт с Гагариной, абьюз: где сейчас Савичева

Певица Юлия Савичева на премии «Жара Music Awards» устроила перформанс, которым выразила протест против «глянца и гламура». Что она сказала об этом, что известно о жизни артистки?

Чем прославилась Савичева

Юлия Савичева родилась 14 февраля 1987 года в Кургане. Ее отец, Станислав Савичев, играл в рок-группе «Конвой», где его партнерами были композитор и продюсер Максим Фадеев.

В 1994 году Савичева вместе с семьей переехала в Москву, а в 16-летнем возрасте стала участницей шоу «Фабрика звезд — 2». Она вошла в пятерку финалистов, а за исполненную на проекте песню «Высоко» получила премию «Золотой Граммофон». Исполнительница в 2004 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение», где заняла восьмое место.

Среди популярных песен Юлии Савичевой выделяются «Как твои дела?», «Москва — Владивосток» и «Отпусти». В 2018 году артистка прекратила сотрудничество с Максимом Фадеевым, объяснив это изменившимся отношением продюсера. За свою карьеру она участвовала в телешоу «Один в один», «Фантастика» и «Битва поколений».

Что известно о перформансе Савичевой

Популярная российская певица Юлия Савичева внезапно устроила жуткий перфоманс против «глянцевой» культуры. На премию «Жара Music Awards» она пришла в необычном наряде и высказала критику в адрес своих коллег.

Артистка вышла на красную дорожку к журналистам в черном плаще и платье, которые были облиты черной краской, также она покрывала ключицы и голову артистки.

Савичева явно выделялась среди звезд, одетых в роскошные наряды. Журналисты засыпали ее вопросами, но исполнительница объяснила, что это было сделано осознанно.

«Да, это перформанс и мой протест против глянца, гламура!» — сказала певица.

Что известно о ссоре Савичевой и Гагариной

Юлия Савичева утверждала, что коллега по сцене Полина Гагарина испытывала к ней неприязнь, из-за того что Максим Фадеев в 2004 году не пригласил ее на конкурс Eurobest.

При этом, по словам Савичевой, продюсер принял такое решение из-за того, что Гагарина отказалась подписывать с ним контракт.

«Конечно, Гагарина меня ненавидела. А за что меня было любить? Говорила: „Вот Савичеву продвигали, а меня не отправили“», — рассказала Савичева в интервью Яне Чуриковой.

Недавно Юлия высказалась об отношении Гагариной к проекту «Фабрика звезд», в котором обе артистки принимали участие.

По словам Савичевой, которые приводит портал StarHit, она бережет воспоминания о телепроекте, который сделал ее известной.

«Нельзя это забывать, как, например, делает Гагарина. Она не любит обсуждать „Фабрику“, вспоминать, что она там была», — заявила Юлия.

Как сложилась личная жизнь Савичевой

В 2014 году Юлия Савичева связала свою жизнь с композитором Александром Аршиновым. Спустя три года, в 2017-м, у пары появилась дочь Анна. Семья обосновалась в Португалии, где живет ребенок вместе с родителями супруга. Во время пандемии коронавируса Юлия испытывала трудности в общении с дочерью, поскольку не могла посетить ее из-за ограничений на въезд по туристической визе.

Савичева говорила, что хочет получить вид на жительство в Португалии, но подчеркивала, что не планирует покидать Россию навсегда.

В 2024 году появились слухи о разводе Юлии и Александра. Однако певица развеяла их на Премии МУЗ-ТВ, заявив, что вышла в свет без мужа, потому что он не любит публичные мероприятия.

Ранее Савичева призналась, что состояла в отношениях с мужчиной, которого она охарактеризовала как абьюзера. Этому роману певица посвятила клип «Не до любви».

«Да, у меня были такие люди в жизни. И судьба показала, что проблема не в них, а во мне. Во-первых, я их сама притягивала. Во-вторых, давала им право себя обижать, чего ни в коем случае нельзя делать», — рассказала артистка.

