Спектакль Барщевского, слезы, сделка с совестью: как живет Лариса Долина

12 апреля театр Михаила Барщевского «Неформат» представит спектакль «Мечты Фемиды». Одну из главных ролей исполнит Лариса Долина. Чем занимается народная артистка РФ после громкого скандала вокруг квартиры, почему адвокат Барщевский занялся театральным искусством, о чем его постановка — в материале NEWS.ru.

Что адвокат Барщевский рассказал о своем театре «Неформат»

Адвокат и по совместительству руководитель частного театра «Неформат» Михаил Барщевский представил журналистам спектакль с Ларисой Долиной и Натальей Бочкаревой в главных ролях. Премьера состоится 12 апреля на сцене Театра на Трубной.

«С театром моя жизнь тесно связана. Мама была актрисой, закончила Щукинское театральное училище. Ближайшими друзьями моих родителей были [режиссер] Анатолий Эфрос и [театральный педагог, супруга Эфроса] Наталья Крымова — мы вместе ездили отдыхать. Театр никогда не был для меня чужой средой», — сказал Барщевский.

Адвокат добавил, что создал театр «Неформат» в 2024 году. Все началось с того, что он написал рассказ, однако режиссеры отказались ставить по нему спектакль, отметил Барщевский. Один из театральных деятелей предложил адвокату сделать это самому. Михаил Юрьевич так и поступил. С тех пор до двух часов дня он адвокат, а в остальное время — руководитель театра.

Барщевский пояснил, что создает спектакли исключительно про сегодняшнюю жизнь, поскольку классики в театрах Москвы и так много. Постановки рассчитаны на интеллектуальную публику. «Мне хочется, чтобы зрители думали в театре. У актера Михаила Чехова была фраза: „Зритель приходит в театр работать“», — отметил адвокат.

Какую роль исполнит Долина в спектакле Барщевского «Мечты Фемиды»

Новый спектакль основан на двух новеллах Барщевского — «Проститутка» и «Судья». В первой истории — два главных героя. Один из них Глеб — богатый циник, медиамагнат, живущий по принципу, что все на свете продается и покупается. В его машине оказывается 18-летняя Катя, впервые торгующая собой. Их разговор, начавшийся с выяснения стоимости ее услуг, перерастает в диалог, который меняет их обоих.

Во второй истории в центре повествования — судья Галина Ежикова (роль исполняет Наталья Бочкарева). Это мама Кати. Она привыкла вершить чужие судьбы и держать все под контролем. Однако ситуация меняется, от нее уже ничего не зависит. Теперь ее судьба и дочери — в руках постороннего человека. Галину поддерживает подруга Нина (роль исполняет Лариса Долина). Режиссером-постановщиком спектакля является Дмитрий Верста.

По мнению Бочкаревой, постановка ставит важные вопросы — о вере и совести. По ее словам, символична дата премьеры — 12 апреля. В этот день православные верующие будут отмечать Пасху. Артистка отметила, что спектакли Барщевского являются неформатом и экспериментом, чем и прекрасны.

Что певица Долина сказала о своей роли в спектакле Барщевского «Мечты Фемиды»

Долина сообщила, что предложение Барщевского сыграть в спектакле для нее похоже на авантюру. Она отметила, что даже сдрейфила, однако роль ей сразу понравилась. Певица не имеет актерского образования, но решила рискнуть.

«Я не профессиональная актриса, хотя в Театре на Таганке играю уже пять лет. Мой премьерный спектакль „Суини Тодд“ [в Театре на Таганке] был тяжелейшим. Я чувствовала себя изгоем в труппе, все время извинялась за то, что нахожусь среди профессиональных артистов. Для меня существует страх. Но я беру себя в руки и начинаю думать как персонаж, которого хочу сыграть», — сказала Лариса Александровна.

Как живет певица Лариса Долина после скандала вокруг квартиры

Долина сообщила NEWS.ru, что в скандальной истории с квартирой ее спасла сцена. Артистка говорила об этом эмоционально, почти плакала.

«Меня всю жизнь сцена спасала. Я прошла очень серьезный, долгий, сложный путь. Всегда была очень сильной и научилась бороться с трудностями. Для меня вопрос совести никогда не стоял, я всегда с ней договаривалась. Я всегда живу по совести, как и раньше», — сказала Долина.

Она добавила, что завершила сложный период, связанный с продажей квартиры и мошенниками.

«Я как очень сильный человек перевернула эту страницу и живу дальше. В конце месяца выходит клип на новую песню, мы его сняли. Много нового репертуара, выпустила виниловый альбом... Я никому не сделала ничего плохого и дурного — того, в чем меня обвиняли. Я всех простила», — отметила певица.

Лариса Александровна также подчеркнула, что ее поддерживают дочь и внучка. Они приходят на спектакли и участвуют в домашних репетициях.

«Недавно я репетировала дома. Поскольку мне с собой играть неинтересно, попросила внучку читать со мной пьесу. Она была Галей, а я — Ниной. У внучки с первого класса преподают курс актерского мастерства, сейчас она уже в восьмом поднаторела, с листа прочитала роль и сыграла. Я в восхищении!» — сказала NEWS.ru Долина.

Ожидается ли аншлаг на «Мечтах Фемиды», как на спектакле с Ефремовым

К настоящему моменту на «Мечты Фемиды» было продано менее 20% билетов. Цены на спектакль составляют 1,5 тысячи рублей за место на последних рядах, до 20 тысяч за место в первых. Стоимость билетов на постановку с участием Михаила Ефремова «Без свидетелей» (в «Мастерской „12“» Никиты Михалкова) достигала 60 и более тысяч рублей.

Барщевский сказал NEWS.ru, что не считает хайпом привлечение в театр актеров с громкими именами и жизненными историями, в том числе без профессионального образования и опыта.

«[Николай] Цискаридзе хорошо играет в «Кабале святош» (спектакль идет в МХТ им. Чехова. — NEWS.ru). А почему нет? Ему это интересно, зрителю тоже... Ларису [Долину] я бы никогда не пригласил, если бы она не была хорошей актрисой. Ефремов — тоже хороший артист. Я не вижу здесь хайпа. Его делают журналисты, когда говорят: «Ефремов вышел из тюрьмы». А он — актер, играть — его профессия», — сказал адвокат.

Театральный критик Марина Райкина придерживается другого мнения. По ее словам, спектакль Барщевского — хайп на известной истории с квартирой.

«Конечно, это хайп. Если бы Лариса Долина еще пела на сцене, это был бы двойной хайп. Но надо сначала дождаться премьеры и посмотреть», — отметила Райкина.

Она подчеркнула: «Неформат» создал человек, не имевший профессионального отношения к театру.

«Интересен сам факт, что человек, который не имел прямого отношения к театру и „баловался“ литературой, так увлекся театром, что открыл свой. Это вызывает уважение. Я слышала диаметрально противоположные отклики об этом театре», — заключила Райкина.

Читайте также:

«Благодарен Намину и судьбе»: Саруханов о дочерях, бизнесе, пенсии, ИИ

Детство без матери, смерть брата: что известно о бойфренде Лерчек

Запустили могилу и хотят денег: наследники Градского воюют за его миллионы